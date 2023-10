× Wiener Neustadt: Rathaus und Wasserturm erstrahlen in Pink

Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober erstrahlen zwei Wiener Neustätter Hotspots in Pink.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen mit circa 5.600 Neuerkrankungen österreichweit jährlich. Auch in diesem Jahr leuchten das Alte Rathaus und der Wasserturm in Wiener Neustadt anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober eine Woche Pink. Wiener Neustadt tritt mit dieser Beleuchtungsaktion so in die großen Fußstapfen vieler bekannter Sehenswürdigkeiten, wie etwa Kensington Palace, Niagarafälle, Eiffelturm, Burj Al Arab und viele mehr.

© Stadt Wiener Neustadt/Weller ×

Der Wasserturm ganz in Pink.

Brustkrebs-Vorsorge

"Wiener Neustadt setzt ein weithin sichtbares Zeichen gegen Brustkrebs. Wir wollen damit Bewusstsein für das wichtige Thema schaffen und unsere Solidarität mit allen Betroffenen bekunden. Schließlich erkrankt jede 8. Frau im Laufe Ihres Lebens. Zudem wollen wir den Vorsorgegedanken hinaustragen und an die regelmäßige Mammografie erinnern. Denn – um den Slogan der Österreichischen Krebshilfe zu zitieren: ‚Vorsorge kann Leben retten“, so Gesundheits- und Frauenstadträtin Erika Buchinger. Im Fokus des kostenlosen Früherkennungsprogramms stehen Frauen zwischen 45 und 74 Jahren, die ein Erinnerungsschreiben an die Mammografie erhalten.