× Windpark Paasdorf: Ökostrom für 29.000 Haushalte

Durch die Erweiterung des Winpark Paasdorf-Lanzendorf sollen künftig 29.000 Haushalte mit Ökostrom versorgt werden.

Seit 2016 befindet sich in den beiden Katastralgemeinden Mistelbachs, Paasdorf und Lanzendorf, der gleichnamige Windpark Paasdorf-Lanzendorf. Mit letzter Woche erfolgte der Spatenstich zur Erweiterung des Windparks um sieben Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet von Paasdorf. Das Gemeinschaftsprojekt von EVN und ImWind hat eine Leistung von insgesamt 40,2 Megawatt und kann damit künftig rund 29.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen.

Verdoppelung der Windkraft

EVN Naturkraft Geschäftsführer Helwig Überacker, Bürgermeister von Mistelbach Erich Stubenvoll, Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, CEO ImWind Georg Waldner und CFO ImWind Christoph Zurucker-Burda beim Spatenstich.

"Die Stadtgemeinde Mistelbach setzt schon seit Jahren auf die Windkraft. Deshalb freuen wir uns sehr über die Erweiterung des Windparks Paasdorf, welche zugleich auch den nächsten Schritt in eine lebenswerte Zukunft der jetzigen und kommenden Generationen bedeutet", zeigt sich Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) erfreut von der Erweiterung. Auch für EVN Naturkraft Geschäftsführer Helwig Überacker ist das Projekt ein wichtiger Schritt in eine erneuerbare Energiezukunft: "Um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, streben wir in der EVN beinahe eine Verdopplung der Windkraft an. Im Rahmen unserer Klimainitiative wird die EVN ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2034 um rund 60 Prozent reduzieren."