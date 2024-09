XXL-Wahlwerbung für Tanner auf Acker in NÖ

Die niederösterreichische Volkspartei mobilisiert noch einmal alle Kräfte um am Sonntag bei der Nationalratswahl als erster durchs Ziel zu gehen. In Merkersdorf im Waldviertel wurde kurzerhand einen Acker zu einem Wahlplakat umfunktioniert.

Auf einer Fläche von drei Fußballfeldern werben Mitglieder der niederösterreichischen Bauernbundjugend auf einem Acker um eine Vorzugsstimme für ihre Spitzenkandidatin Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). "Und das nachhaltig aus Kalk und in kompletter Eigenregie. Unsere Jugend setzt damit ein starkes Ausrufezeichen in diesem Wahlkampf, das auch online für starke Resonanz sorgte“, ist NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek begeistert vom Engagement der Bauernbundjugend.

Die größte Wahlwerbung der Nationalratswahl. © NÖ Bauernbund ×

Chance auf Platz 1

VPNÖ-Spitzenkandidatin Tanner sieht den Wahlkampf der letzten Wochen als "großen Erfolg" und sprach ihren Unterstützerinnen und Unterstützer, die sie begleitet haben, einen Herzlichen Dank aus. "Die Stimmung ist deutlich besser, als es die Umfragen vor dem Wahlkampf uns zugebilligt haben. "Es bewegt sich etwas, und das müssen wir bis Sonntag fortsetzen und umsetzen, dann haben wir eine realistische Chance auf Platz 1“, zeigt sich Tanner optimistisch.

Linke Marxisten und rechte Hetzer

Auch Innenminister Gerhard Karner, der gemeinsam mit Tanner die Doppelspitze der ÖVP in Niederösterreich bildet, sah die Volkspartei auf der "Überholspur". "Mobilisieren wir in den letzten Tagen bis zum Wahlsonntag nochmals all unsere Kräfte, damit am Sonntag der Bundeskanzler wieder Karl Nehammer heißt", sagte Karner im Zuge der Schlussmobilisierung am Badener Hauptplatz am Donnerstag.

Wahlkampfabschluss der Volkspartei in Baden mit Innenminister Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. © VPNÖ ×

Landesgeschäftsführer Matthias Zauner rief die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dazu auf, ihre Stimme abzugeben. "Sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir am Ende des Tages nicht einem linken Marxisten oder einem rechten Hetzer das Zepter in die Hand geben", so Zauner.