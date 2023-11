Ein Brand in einem Asphaltmischwerk im St. Pöltner Stadtteil St. Georgen am Steinfelde hat am Freitagabend den Einsatz von 137 Mitgliedern von zehn Feuerwehren gefordert.

Die Flammen wurden teilweise unter schwerem Atemschutz gelöscht, gegen 22.45 Uhr hieß es "Brand aus". Verletzt wurde niemand, teilte die örtliche Feuerwehr in einer Aussendung mit.