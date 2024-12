Zögerlicher Start in die Saison: Diese Skigebiete öffnen

Niederösterreichs Skigebiete stehen vor dem Saisonstart. Da die Temperaturen für die künstliche Beschneiung teilweise noch nicht tief genug waren, verzögert sich der Start in die Skisaison mancherorts.

Am Hochkar findet am kommenden Freitag der erste Skitag der heurigen Wintersaison, die voraussichtlich bis 6. April andauern soll, statt. Vorerst stehen in einem Teilbetrieb die Hochkarbahn mit der Familienabfahrt, der Almlift sowie das Kinderland am Zagerlboden zur Verfügung. "Wir sind froh, dass es am Hochkar planmäßig losgehen kann. Wind und warme Temperaturen haben uns bei der technischen Beschneiung sehr gefordert.

Der Semmering folgt am Samstag ebenfalls mit einem Teilbetrieb. "Wir starten mit einem Grundangebot, werden vielleicht auch schon die FIS Weltcup Panorama-Piste öffnen können. Es wird bei jeder Gelegenheit beschneit, daher planen wir mit dem Nachtbetrieb erst ab 14.Dezember zu beginnen“, sagt Nazar Nydza, Geschäftsführer der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH.

Saisonstart verschoben

Bei der Erlebnisalm Mönichkirchen wurde der Saisonstart auf 14.Dezember verschoben. "Die prognostizierten kalten Temperaturen in den nächsten Tagen werden wir für die technische Beschneiung nutzen, sodass wir auf die Weihnachtsferien möglichst gut vorbereitet sind“, kommentiert Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, die aktuelle Lage. Und auch bei den Ötscherliften Lackenhof braucht man noch etwas Zeit. "Der Saisonstart verschiebt sich auf den 14.Dezember“, erklärt Karl Weber, Geschäftsführer der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH.

Am Jauerling liegt derzeit noch zu wenig Schnee. © Jaulering.at ×

Die Skiarena am JAUerling im Waldviertel hatte den Saisonstart eigentlich auch für Freitag angesetzt, ein Blick auf die Webcams lässt aber Gegenteiliges vermuten. Die Schneelage reicht derzeit noch nicht aus für einen Pistenbetrieb.

Wexl Arena mit "Soft-Opening"

Die Wexl Arena St. Corona am Wechsel begeht am Wochenende ein "Soft-Opening". Geschäftsführer Karl Morgenbesser erklärt: "Wir starten jeweils schon um 8.30 Uhr in der Früh mit Rodelland und Zauberteppichland. Die Skischule bietet Privatstunden an. Ab 14. Dezember werden wir dann täglich in Betrieb sein.“ Die Annaberger Lifte werden ebenfalls am Samstag und Sonntag mit überdachtem Förderband Reidl und Anna-Land Teilbetrieb bieten, nach einer Unterbrechung für Vorbereitungsarbeiten soll es am 13. Dezember wieder losgehen.