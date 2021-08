Nordmazedonien: Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz

Zwölf Einsatzkräfte sollen ihre Kollegen ablösen - Abflug am Mittwochabend.

Auch die Wiener Berufsfeuerwehr beteiligt sich am Einsatz gegen die Waldbrände in Nordmazedonien, die in einem Bergmassiv im Osten des Landes wüten. Mehr als 3.000 Hektar sind betroffen und auch bewohnte Gebiete bedroht. Nach einem internationalen Hilfsansuchen Nordmazedoniens wurden über das Innenministerium bereits Feuerwehrleute aus einigen Bundesländern entsendet. Die Berufsfeuerwehr schickt nun zwölf Feuerwehrleute zur Ablöse ihrer Kollegen.

Brandausbreitung

Unter den zwölf Einsatzkräften befinden sich auch Freiwillige des Katastrophenhilfsdienstes des Wiener Landesfeuerwehrverbandes (KHD). Die Mannschaft sollte noch am Mittwochabend gemeinsam mit Ablösen aus anderen Bundesländern mit dem Flugzeug überstellt werden. Besonders herausfordernd seien das unwegsame Gelände und häufig drehende Winde, die die Richtung der Brandausbreitung bedrohlich rasch ändern und Glutnester bis zu Wipfelbränden anfachen können.