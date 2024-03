Obdachloser auf der Mariahilfer Straße niedergestochen

Die Polizei konnte die Tatwaffen finden und sicherstellen. Ein 50-jähriger, stark alkoholisierter, Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Wien. In der vergangenen Nacht kam es um etwa 0.15 Uhr auf der Mariahilfer Straße zu einer Messer-Attacke. Ein 49-jähriger Obdachloser wurde mit Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden. In der Nähe des Verletzten konnte die Polizei zwei Messer sicherstellen, die als mögliche Tatwaffe in Frage kommen. Die Beamten nahmen einen 50-jährigen ungarischen Staatsangehöriger, der augenscheinlich ebenfalls auf der Straße nächtigte, als Tatverdächtigen fest. Dieser wies Verletzungen im Gesicht und Schnittverletzungen an den Händen auf. Er machte widersprüchliche Angaben und hatte Gegenstände des Opfers bei sich – unter anderem den Rucksack.

Das 49-jährige Opfer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Der stark alkoholisierte Tatverdächtige (rund 2,8 Promille) zeigte sich wenig kooperativ. Zu seinen Verletzungen befragt gab er an, von einem Unbekannten im Schlaf attackiert worden zu sein. Zu den Verletzungen des 49-Jährigen könne er nichts sagen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Opfer konnte bislang noch nicht vernommen werden.