1,76 Promille - Alkolenker fuhr gegen Baum

Der 30-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille.

Rohrbach/OÖ. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach lenkte seinen Pkw am 8. Oktober 2020 gegen 1:15 Uhr auf dem Güterweg Fürling in der Gemeinde Rohrbach-Berg Richtung Ortschaft Perwolfing. Das berichtet kürzlich die zuständige Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

In einer engen Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto blieb auf der linken Seite liegen. Der 30-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Rohrbach eingeliefert. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille.