125 km/h-Sturm zerstörte Zirkuszelt - 30 Tiere gerettet

Eine wahre Sturmfront zog in der Nacht auf Montag über Oberösterreich hinweg, auf dem Feuerkogel wurden Spitzen von bis zu 125 km/h gemessen. Eine heftige Windböe zerstörte in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) ein Zirkuszelt, in dem 30 Tiere untergebracht waren.

OÖ. Der Circus Althoff hatte seine Zelte von 28. Oktober bis 5. November in der Micheldorfer Ortschaft Heiligenkreuz aufgeschlagen. Nach der letzten Vorstellung am Sonntag habe man das Hauptzelt schnell abgebaut, weil für den Abend Sturm angekündigt war, so der Sprecher der Zirkusfamilie. Als man dann das Stallzelt, in dem 30 Lamas Ziegen und Ponys (sowie eine fast lebensgroße Giraffe aus Plastik) untergebracht waren, abbauen wollten, erfasst eine heftige Sturmböe die Konstruktion, riss sie aus den Verankerungen und zerfetzte sie noch in der Luft in Stücke, ehe das Zelt wieder auf den Boden stürzte. © fotokerschi Giraffenfigur aus Plastik war ebenfalls im Zelt untergebracht. × Die Mitarbeiter des Zirkus reagierten professionell und konnten die Absperrungen um das Gehege wieder aufstellen und somit ein Entkommen der Tiere verhindern, die Feuerwehr unterstütze bei der Umlagerung der Tiere, leuchtete die Einsatzstelle aus und unterstützte das Zirkuspersonal bei den Absicherungsarbeiten des zerstörten Geheges. Die 30 Tiere wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, auch die Mitarbeiter kamen ohne Blessuren davon. Am Zelt entstand enormer Sachschaden.