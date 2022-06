14-Jährige kutschierte Freunde mit entwendetem Auto umher

Eine 14-Jährige ist am Freitagnachmittag in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) beim Autofahren erwischt worden.

Passanten sahen das Mädchen am Steuer und riefen die Polizei. Als die den Wagen anhielt, lenkte die 16-jährige Freundin des Mädchens den Pkw, auf der Rückbank befand sich ein 15-jähriger Bursche. Wie sich herausstellte, hatten die Mädchen den Wagen von den Eltern der 16-Jährigen ohne deren Wissen in Betrieb genommen, berichtete die Polizei am Samstag.

Die kilometerlange Fahrt durch das Ortsgebiet überließ die 16-Jährige ihrer jüngeren Freundin, da sie laut eigenen Angaben "die bessere Autofahrerin" sei. Die beiden Mädchen wurden angezeigt.