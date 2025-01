200 Personen saßen in Gondeln fest

Ein technisches Gebrechen zwang die Gondelbahn am frühen Nachmittag zu einem Stopp. Nach einer halben Stunde konnte der Notbetrieb in Gang gesetzt werden.

Oberösterreich. Samstagnachmittag kam es am Kasberg in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) zu einer großen Evakuierungs-Aktion. Die Gondelbahn blieb wegen eines technischen Defektes stehen. Rund eine halbe Stunde mussten die Wintersportler in den Gondeln ausharren. Schließlich konnte der Notbetrieb in Gang gesetzt werden und die Bahn wurde sozusagen leergefahren, sodass die Wintersportler in der Bergstation aussteigen konnten.

© laumat/Matthias Lauber ×

Zur Evakuierungsaktion wurden die Feuerwehr und ein Großaufgebot an Kräften der Bergrettung alarmiert. Die evakuierten Personen wurden dann ins Hochberghaus am Kasberg gebracht. Während allradgängige Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Bergrettung über die Bergstraße zum Hochberghaus fuhren. Von dort aus wurden die Wintersportler dann ins Tal gebracht, wo sie auf den Skibus umsteigen konnten, der sie zurück zur Talstation der Seilbahn brachte.

Insgesamt mussten 200 Personen evakuiert werden. Die Beteiligten überstanden den Zwischenfall allesamt unverletzt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit konnte die Evakuierungsaktion erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Verkehr auf der Straße In der Lahn wurde während des Umsteigens der evakuierten Personen mehrmals für etwa zehn Minuten angehalten.