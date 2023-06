24-Jähriger von Wirt mit Stange niedergeschlagen und schwer verletzt

Mann lag blutüberströmt auf dem Boden - Lokalinhaber soll Angreifer sein

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag vor einem Gasthaus im Bezirk Braunau mit einer Stange attackiert und schwer verletzt worden. Die alarmierten Polizisten fanden das Opfer blutüberströmt vor dem Lokal am Boden liegend. Der Freund des jungen Mannes gab an, dass der 54-jährige Wirt der Angreifer gewesen sei. Dieser leugnete die Tat. Alle Anwesenden waren erheblich betrunken, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Rumäne kam nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg. Etwa 40 Minuten vor dem Zwischenfall war bereits eine Polizeistreife wegen zwei Männern gerufen worden, die sich mit Brechstangen dort aufhalten würden. Eine Fahndung verlief aber ohne Erfolg.