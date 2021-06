3-jähriges Kind von Balkon gestürzt

Das Kind musste unter Notarztbegleitung ins Klinikum Wels gebracht werden.

Drama in Wels. Am Mittwochabend ereignete sich ein schockierender Unfall in einer Mehrparteienwohnhausanlage in Wels-Pernau: Ein Kleinkind (3) ist vom Balkon gestürzt und musste vom Notart versorgt werden.

Ersten Angaben zufolge ist das Kind von einem Balkon im ersten Stock auf die darunter liegende Wiese gefallen. Das Unfallopfer wurde notärztlich erstversorgt und zur weiteren Behandlung unter Notarztbegleitung ins Klinikum Wels gebracht.

Die Polizei ermittelt derzeit noch den Hergang des Sturzgeschehens.