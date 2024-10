4-Jähriger stürzt sieben Meter von Balkon

Der Bub dürfte sein Gleichgewicht verloren haben und stürzte über das Geländer in die Tiefe.

Oberösterreich. Am Dienstag gegen 13.25 Uhr ereignete sich in Vöcklabruck ein tragischer Unfall: Ein 4-Jähriger stürzte von einem Balkon in die Tiefe. Er dürfte sich in einem unbeaufsichtigten Moment in der Wohnung seiner Tante auf den Balkon, der im zweiten Stock befindlichen Wohnung, begeben haben.

Der Bub öffnete die Türe, nahm sich einen Stuhl (der schon zuvor auf dem Balkon stand) und schob diesen zur Brüstung des Balkons, um von dort Sachen in den Garten zu schmeißen. Dabei dürfte der 4-Jährige sein Gleichgewicht verloren haben und über das Geländer etwa sechs bis sieben Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Die Familie alarmierte die Rettung und der Bub wurde vom Notarzt vor Ort erstversorgt und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Vöcklabrucker Krankenhaus gebracht.