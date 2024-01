46-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash in OÖ

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto ist am Montagnachmittag ein 46-jähriger rumänischer Pkw-Lenker in Eggelsberg (Bezirk Braunau) gestorben.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag in der Früh mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr in einer leichten Linkskurve auf der B156. Beide Autos seien durch die Kollision im Straßengraben gelandet, der 51-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt.

© Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger ×

Die Rettungskräfte seien von nachkommenden Autofahrern alarmiert worden, die die beiden Lenker aus ihren Fahrzeugen befreiten. Der 46-Jährige sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstorben. Der 51-jährige aus dem Bezirk Braunau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Die B156 war bis 18.15 Uhr komplett gesperrt.