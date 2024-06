64-Jähriger drohte Fußballfans zu erschießen

Ein Mann rief anonym bei der Polizei an und beschwerte sich über zu laut feiernde Fußballfans. Er drohte die Anhänger mit einer Pumpgun zu erschießen. Der Anrufer wurde von der Polizei ausgeforscht und festgenommen.

Oberösterreich. In der Nacht auf Donnerstag ging bei der Polizeiinspektion in Traun ein anonymer Anruf ein. Ein Mann beschwerte sich über den Verkehrslärm an der Trauner Kreuzung nach dem Sieg der türkischen Fußballnationalmannschaft im EM-Spiel gegen Tschechien. Außerdem gab er den Polizisten zu verstehen, dass diese nicht in der Lage seien, das Problem zu lösen und er deswegen mit einer Pump Gun die Lärmenden erschießen werde.

Der Anrufer wiederholte die Drohung mehrfach und legte dann auf, ohne seine Identität preiszugeben. Die Polizisten begaben sich sofort zur Trauner Kreuzung, räumten die dortigen stark frequentierten Parkplätze und sperrten diese ab.

Festnahme

In der Zwischenzeit fanden die Ermittler die Identität des 64-jährigen Mannes heraus, dessen Wohnadresse in unmittelbarer Nähe ist. Sie trafen dort auch auf den Mann und nahmen ihn fest, was dieser auch widerstandlos über sich ergehen ließ.

In seiner Unterkunft fanden die Beamten mehrere unbrauchbar gemachte Langwaffen, Pistolen, CO2-Pistolen und einige Messer. Diese wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.