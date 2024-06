Spaziergänger finden Frauenleiche

Mehrere Passanten bargen die Frau aus dem Wasser und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Für die 86-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät.

Steiermark. Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr fand ein Paar, das mit dessen Hund entlang einer Gemeindestraße in Raabau zum Spazieren unterwegs war, eine reglos liegende Frau. Sie lag im Schützingbach mit dem Kopf im Wasser. Sofort stiegen die Helfer in das etwa eineinhalb Meter unter dem Fahrbahnniveau liegende Bachbett. Gemeinsam mit weiteren Spaziergängern bargen sie die Frau aus dem Wasser und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Ein alarmierter Notarzt eines Rettungshubschraubers (C12) konnten in der Folge jedoch nur mehr den Tod der 86-Jährigen feststellen.

Sie dürfte bereits in den Nachmittagsstunden beim Entlauben einer Weinhecke am Böschungsrand in den Bach gestürzt und dabei verunglückt sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden.

Für die Betreuung von Angehörigen steht das Kriseninterventionsteam im Einsatz.