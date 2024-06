Biker in Bachbett geschleudert - tot

Ein 71-jähriger Motorradlenker ist am Montag bei Reutte im Tiroler Außerfern gestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Der Deutsche kam auf der Planseestraße (L255) in einer lang gezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Der 71-Jährige wurde in ein Bachbett und dabei auch gegen eine angrenzende Bachbettmauer geschleudert. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen erlag er seinen Kopfverletzungen an Ort und Stelle.

© ZOOM.Tirol ×

Der Verunglückte war gemeinsam mit einem 73-jährigen Mann, ebenfalls aus Deutschland, unterwegs. Der verunglückte Lenker wurde ebenso wie sein schwer beschädigtes Motorrad von der Feuerwehr aus dem Bachbett geborgen. Die Planseestraße war dabei vorübergehend komplett gesperrt. Im Einsatz standen drei Fahrzeuge und 27 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reutte, Rettung samt Notarzt sowie die Polizei.