Biker krachte in Motorradgruppe: 1 Toter und 2 Verletzte

Ein 58-jähriger Motorradfahrer streifte Freitagvormittag im Salzburger Lungau einen Straßenpflock und schlitterte in eine entgegenkommende Motorradgruppe. Damit setzte sich eine Unfallserie fort.

Slbg. Tödlich verunglückt ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall Freitagvormittag in Ramingstein. Der 58-jährige Steirer war mit seiner Maschine auf der L225 unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve auf das rechte Straßenbankett geriet. Er streifte einen Straßenpflock, kam ins Schleudern und schlitterte in eine entgegenkommende siebenköpfige Motorradgruppe.

Karambolage mit anderem Motorradfahrer

Dabei schoss er den vierten Lenker in der Gruppe ab. Der 63-Jährige aus dem deutschen Landkreis Rottal-Inn konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während der Steirer noch am Unfallort verstarb, wurden seine 58-jährige Beifahrerin und der Motorradfahrer aus Deutschland verletzt in Krankenhäuser nach Tamsweg bzw. Salzburg gebracht. Zwei komplette Stunden war die Landesstraße für die Versorgung der Opfer und die Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Bereits Dienstag und Mittwoch sind insgesamt drei Biker ums Leben gekommen.