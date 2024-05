83-Jährige fiel in die Enns und kam ums Leben

Einsatzkräfte entdeckten Leiche in Fluss - Polizei geht von Unglück aus

Eine 83-Jährige in Steyr ist Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr tot in der Enns entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Einheimische verunglückt und in den Fluss gestürzt ist. Fremdverschulden könne gänzlich ausgeschlossen werden, teilte die Landespolizeidirektion heute mit. Nach der Frau war seit Freitag im Zuge einer großen Aktion gesucht worden.

Die 83-Jährige hatte am Freitag in den Mittagsstunden ihre Wohnung im Stadtteil Münichholz verlassen. Da sie nicht mehr heimkam, wurde sie als abgängig gemeldet. Es wurde einer Suchaktion gestartet, an der zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute beteiligt waren und auch Suchhunde, Drohnen und Feuerwehrboote eingesetzt wurden.