Älteste Österreicherin 111-jährig gestorben

Linz/Wien. Die älteste Österreicherin Anna Wiesmayr (111) ist Montagabend in einem Linz Spital gestorben. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Dienstag online unter Berufung auf den Sohn der Verstorbenen.

Bis zuletzt hatte Wiesmayr demnach recht selbstständig in einem Seniorenheim gelebt und im Vorjahr sogar noch einen Oberschenkelhalsbruch überraschend gut weggesteckt. Erst in den vergangenen drei Wochen habe sich ihr Gesundheitszustand stetig verschlechtert, so der Sohn (71). Am Montag um 19.30 Uhr starb seine Mutter in der Palliativstation des Krankenhauses der Elisabethinen.