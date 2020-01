Betrunkener rammte Auto mit Mutter & Kindern

Mit Wagen einer dreifachen Mutter kollidiert - Söhne blieben unverletzt.

Asten. Ein durch Alkohol und Drogen beeinträchtigter 23-jähriger Pkw-Lenker ist Samstagnachmittag in Asten (Bezirk Linz-Land) mit seinem Wagen mit dem Auto einer dreifachen Mutter kollidiert. Die 39-Jährige wurde laut Polizei verletzt ins Spital eingeliefert. Ihre im Pkw mitfahrenden Söhne im Alter von einem, drei und fünf Jahren erlitten einen Schock, blieben ansonsten aber unverletzt.

Der 23-Jährige fuhr kurz vor 15.00 Uhr mit seinem Wagen auf der B1 in Asten in Richtung Mauthausen. In einem Tunnelportal geriet der Mann, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen der 39-Jährigen. Deren Auto wurde gegen die Tunnelwand geschleudert. Der 23-Jährige fuhr nach dem Crash mit seinem Pkw noch rund 200 Meter weiter - angeblich, um eine Pannenbuch zu suchen. Weil das Fahrzeug aber nicht mehr lenkfähig war, schlitterte es entlang einer Leitschiene und blieb schlussendlich schwer beschädigt stehen.

Die 39-jährige Mutter wurde verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Der Unfallverursacher hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut. Eine ärztliche Untersuchung ergab weiters eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtgiftkonsum.