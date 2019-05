Biker stirbt nach Crash mit Pkw, Unfall-Zeugen gesucht

Steiermark. Bei einem Verkehrsunfall auf der B122 im Bezirk Steyr-Land ist am Staatsferitag ein 40-jähriger Motorradfahrer getötet worden. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war kurz nach 15 Uhr in Richtung Kremsmünster unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Der 40-Jährige starb noch an der Unfallstelle - oe24 berichtete.

Polizei sucht Zeugen

Zunächst war noch unklar, wie es exakt zum Unfall gekommen war. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass der verunglückte Motorradfahrer bei einem Überholvorgang in ein Auto gekracht sei. Bei dem Pkw soll es sich um einen Minivan gehandelt haben, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Der betroffene Pkw-Lenker, der kurz nach 15 Uhr auf der B122 vom Motorradlenker überholt werden sollte, und etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Hall unter der Telefonnummer 059 133 4151 zu melden.

Der Unfall ereignete sich am 1. Mai 2019 gegen 15:05 Uhr auf der B122 von Rohr im Kremstal kommend in Richtung Kremsmünster.