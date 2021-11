Das Opfer erlitt einen Bauchstich und musste im Spital notoperiert werden.

OÖ. Sechs Tage nach einer brutalen Messerattacke in Linz-Froschberg ging der Polizei der Angreifer, ein 18-jähriger Afghane, ins Netz. Der Flüchtling war Samstag vor einer Woche gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle Kudlichstraße mit einem Fahrgast (23), der mit seiner Freundin (22) auf den Bus wartete, in Streit geraten.

Dabei brannten dem 18-Jährigen plötzlich die Sicherungen durch. Er zog ein Küchenmesser aus der Tasche und rammte es seinem Kontrahenten in den Oberkörper. Danach stieg der Angreifer in den Omnibus und fuhr Richtung Froschberg davon. Während eine Fahndung der Polizei negativ verlief, wurde das schwer verletzte Opfer in die Kepler Uniklinik gebracht und sofort operiert.

Fahndung. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der 22-jährigen Linzerin konnte die Polizei den Afghanen rasch ausforschen. Am Freitag ­wurde die Wohnung des 18-Jährigen gestürmt, der Flüchtling, der vom Opfer zweifelsfrei wiedererkannt wurde, festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Das Motiv des Burschen ist unklar, denn gegenüber den Ermittlern verweigerte er bislang jegliche Aussage.