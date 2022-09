Alko-Bürgermeister als Raser gestoppt: Führerschein weg

Der betrunkene Ortschef wurde von einer Streife auf der Autobahn erwischt.

OÖ. Wer den Schaden hat …

Der Bürgermeister von Haag heißt jetzt „Pichelmayr“. Seit der VP-Ortschef bei „Most triff Wein“ am Hauptplatz in Amstetten im Beisein schwarzer Parteigranden (NR-Präsident Sobotka etc.) zu tief ins Glas geschaut hat und seinen Rausch als Raser über die Westautobahn nach Hause chauffieren wollte.

Einer Polizeistreife fiel das auf, sie stoppte Lukas Michlmayr, wie der VP-Politiker in Wirklichkeit heißt. Seinen Führerschein ist der Bürgermeister los, wie er wenig später am Haager Volxfest kleinlaut einräumte.

Einen „Riesenfehler“ nannte er die Alko-Fahrt und gelobte Besserung.