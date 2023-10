Alko-Raser (19) filmte sich mit Snapchat: Crash mit 190 km/h

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Donnerstagfrüh bei Gunskirchen. Ein Audi-Geschoss - besetzt mit zwei jungen Insassen - kam mit 190 km/h im Ortsgebiet von der Straße ab und krachte gegen eine Trafostation. Hintergrund des Irrsinn: Der Lenker hatte eine Snapchat-Selfie-Video gedreht.

OÖ. Und so liest sich die Polizeimeldung zu dem heftigen Unfall mit Totalschaden und zwei Schwerverletzten: "Am 26. Oktober 2023 gegen 04:39 Uhr lenkte ein 19-jähriger kroatischer Probeführerscheinbesitzer aus Wels lenkte den PKW seines befreundeten 20-jährigen Beifahrers, ebenfalls aus Wels, von Gunskirchen kommend in Richtung der Ortschaft Fernreith. Kurz nach dem Beginn des Ortsgebietes Walding kam der Pkw rechts von der Fahrbahn ab , touchierte zuerst einen Trafoturm, riss einen Vermessungsstein im angrenzenden Acker sowie zwei Verkehrsleitpflöcke und ein Gefahrenschild "Achtung Kinder" aus. Anschließend überschlug sich das Auto mehrmals und kam nach der Kollision mit einem digitalen Geschwindigkeitsanzeiger ("Sie fahren …") bei einem Heckenzaun nächst einem Wohnhaus auf den Rädern zum Stillstand. An der Unfallörtlichkeit entstand eine Spur der Verwüstung.

Der verletzte 19-jährige Lenker sowie der Beifahrer, die sich, wenn man sich die Bilder ansieht, überraschenderweise noch selbstständig aus der völlig zerstörten silberfarbenen Audi-Limousine retten konnten, wurden nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettung mit leichten bzw. mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.

Bei den nachfolgenden Aufräum- und Recherchearbeiten fanden die Polizisten dann das Mobiltelefon des Lenkers. Dabei konnten Beamten feststellen, dass sich der Lenker unmittelbar vor dem Abkommen von der Fahrbahn selbst bei extrem überhöhter Geschwindigkeit mit dem Mobiltelefon gefilmt. Der ganze Höllenritt mit bis zu 190 km/h samt Crash war auf Snapchat! Ein beim Lenker durchgeführter Alko-Test verlief positiv. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wels sowie Bezirkshauptmannschaft Wels-Land folgen.