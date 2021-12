Der rechte Arm des Kindes wurde zwischen Rührschüssel und Gehäuse der Maschine eingeklemmt.

Grieskirchen. Ein einjähriger Bub ist am Dienstag im Bezirk Grieskirchen im Gasthaus seiner Eltern mit dem Arm in eine Teigknetmaschine geraten. Der rechte Arm des Kindes wurde zwischen Rührschüssel und Gehäuse der Maschine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Kleinen, er wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt, so die Polizei.