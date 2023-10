Angst vor Halloween-Eskalation: Polizei mit Großaufgebot

Verstärkte Kontrollen und sofortiges Einschreiten sollen die Ausschreitungen des Vorjahres verhindern.

Linz. Für die Halloweennacht in drei Wochen kündigt die Polizei ein Großaufgebot an. Der Grund sind die Halloween-Randale im Vorjahr. "Bei der kleinsten Ordnungswidrigkeit werden wir rigoros einschreiten", sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Letztes Jahr wurden 129 Personen angezeigt, es kam zu Gerichtsprozessen und Verurteilungen. "Die Ausschreitungen junger Migranten im letzten Jahr in der Innenstadt jagen unzähligen Linzern noch eine Gänsehaut über den Rücken. So etwas darf nie wieder vorkommen. Die Linzer verdienen Ordnung und Sicherheit", sagt auch der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml. Und doch fügt er hinzu, dass ein Großaufgebot an Polizei zu Halloween, Silvester und anderen Feierlichkeiten keine Lösung für die Stadt sein kann, sondern das "Problem bei der Wurzel" gepackt werden muss.