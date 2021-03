Asia-Venusfalle zockte Opfer ab

Die Ex-Prostituierte fasste zwei Jahre Haft aus und muss das Geld zurückzahlen.

OÖ. Sie machte sich weitaus jünger als sie in Wahrheit war, gaukelte einem Oberösterreicher die große Liebe samt Gründung einer Familie vor und lockte dem Opfer so insgesamt 232.000 Euro heraus.

Eine mutmaßliche Heiratsschwindlerin (53) und ehemalige Prostituierte, die aus Vietnam stammt, stand Dienstag wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs in Linz vor Gericht.

Laut Anklage soll die 53-Jährige, die ihr Opfer im Jahr 2019 kennengelernt hat, dem Mann immer wieder diverse Notlagen vorgespielt und sich insgesamt mehr als 20 Mal Geld für Miete und Strom ausgeborgt haben.

Angeklagte täuschte Schwangerschaft vor

Da die Ex-Prostituierte stets den Eindruck erweckte, das Geld bald zurückzuzahlen, hatte sie mit ihrem falschen Spiel zunächst Erfolg. Erst als die Venusfalle ihrem Lover erzählte, dass sie schwanger sei und abtreiben würde, sollte sie nicht weitere 25.000 Euro erhalten, wurde der Oberösterreicher stutzig und ging zur Polizei.

2 Jahre Haft. Die bereits im Vorjahr wegen eines ähnlichen Falles verurteilte Asiatin fasste zwei Jahre Haft aus und muss dem Opfer das ergaunerte Geld zurückzahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.