Autofahrer schlägt 18-Jährigen auf der Autobahn ins Gesicht

Am Samstag kam es auf der Westautobahn bei Mondsee zu wilden Szenen.

Ein 18-jähriger Führerscheinneuling wurde auf der Überholspur von einem Drängler gestoppt und mit Fäusten angegriffen. Der Täter ist immer noch auf der Flucht.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag. Der junge Autofahrer aus dem Raum Salzburg war zusammen mit seinem neunjährigen Bruder auf der Überholspur in Richtung Wien unterwegs. Ein nachfolgender Fahrer fuhr ihm sehr nahe auf. Der Drängler überholte den 18-Jährigen rechts, wechselte wieder vor ihn auf die Überholspur und bremste ihn aus, so dass beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Der aggressive Autofahrer stieg mitten auf der Autobahn aus seinem Wagen, ging zum Auto des 18-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht, als dieser das Seitenfenster öffnete. Der junge Mann konnte das Fenster gerade noch rechtzeitig schließen, um einem zweiten Schlag zu entkommen. Der Angreifer schlug daraufhin auf das Auto ein. Als er bemerkte, dass der junge Fahrer sein Handy zückte, um die Polizei zu rufen, flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.