Autozulieferer: In Losenstein wackeln 100 Jobs

In Losenstein arbeiten viele Frauen am Fließband. Konzern spricht von "anhaltender Unterauslastung".

Freudenberg Sealing Technologies (FST), ein Zulieferer für die Autoindustrie in Losenstein (Bez. Steyr-Land) in Oberösterreich, der Dichtungen für Marken wie BMW, VW und Mercedes herstellt, soll ab 2026 geschlossen werden – nächste Woche soll endgültig darüber entscheiden werden. Bereits im November wurden die wirtschaftlichen Probleme bekannt, am Donnerstag findet ein Treffen – es geht um 100 Arbeitsplätze – zwischen Vertretern des Autozulieferkonzerns und Betriebsrat statt. Die Verhandlungen seien laut FST aufgrund der anhaltenden Unterauslastung, des gestiegenen Kostendrucks in der Industrie und der rückläufigen Nachfrage unumgänglich.