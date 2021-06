Bankräuber beim Maskieren vor Coup gefilmt

Der Bankräuber von Urfahr sieht aus, als ob er nur kurz eine Pause beim Konsolenspielen eingelegt hätte.

Mit einer Pistole bzw. einer Attrappe im Anschlag überfiel Freitagvormittag ein Täter eine Raika im ­Linzer Stadtteil Urfahr – ÖSTERREICH berichtete.

Der Mann konnte mit Beute in unbekannter Höhe flüchten – viel war anfangs nicht bekannt, außer dass er Deutsch mit ausländischem Akzent sprach, eine FFP2-Maske trug und die Kapuze eines Hoodies übergezogen hatte.

Sackerl

Dann tauchten die Fotos der Überwachungskameras in der Filiale und in der Umgebung der Raiffeisenbank auf: Sie zeigen einen Schlurf im Diskonter-Sweater der ­Marke Uncle Sam und überweiten Joggingpants, der während einer Playstation-Pause nur kurz außer Haus gegangen ist, die Sonnenbrille und die Corona-Maske aufgesetzt hat (wobei er prompt „gefilmt“ wurde), um hernach zum Coup zu schreiten. Die Geldbeute stopfte der Verdächtige in ein weißes Plastiksackerl. Er flüchtete zu Fuß. Wohnt er in der Nähe?