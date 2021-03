Bankräuber kam kurz vor Feierabend

Der Täter konnte entkommen und tauchte samt Beute im Stadtzentrum unter.

OÖ. Mit der Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Räuber, der Mittwochnachmittag eine Bank in der Linzer Innenstadt überfallen und ausgeraubt hat.

Der korpulente Täter hatte das Geldinstitut am Linzer Graben ins Visier genommen, da sich die Bank an einer viel befahrenen Straße befindet und er so leichter und unauffällig untertauchen konnte. Der Räuber betrat die Filiale kurz vor Geschäftsschluss, ging zielstrebig zum Schalter und zog eine Pistole aus der Tasche.

Dann ließ er die Angestellte in den Lauf seiner Waffe blicken und forderte mit ausländischem Akzent die Herausgabe der Tageslosung. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Taubenmarkt und tauchte unter. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an das Landeskriminalamt unter der Nummer: 059133-40-3333.