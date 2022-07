Bedrohte Ärztin tot in Praxis gefunden

Die Ärztin, die wegen Morddrohungen ihre Praxis schließen musste, wurde tot in ihrer Ordination gefunden.

Freitagmorgen wurde die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr tot in ihrer Praxis in Oberösterreich aufgefunden. Das berichten die OÖNachrichten. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen Suizid. Es seien Abschiedsbriefe gefunden worden, zu deren Inhalt man nichts sagen wollte. Es wurde keine Obduktion angeordnet.

Praxis geschlossen

Die Ärztin für Allgemeinmedizin musste ihre Ordination in Seewalchen am Attersee Ende Juni schließen. Als Grund nannte die Medizinerin regelmäßige Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene und der damit verbundenen Sicherheitskosten. „Seit mehr als 7 Monaten bekommen wir in unregelmäßigen Abständen Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene. Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan um eine medizinische Versorgung der mir anvertrauten Patient*innen sicherzustellen. Das hat jetzt vorerst ein Ende“, schrieb Dr. Kellermayr auf Twitter. Mitte Juli gab sie bekannt, nicht wieder öffnen zu wollen.

Reaktionen aus der Politik

Gesundheitsminister Johannes Rauch reagierte in einer Stellungnahme auf Twitter auf den Tod von Kellermayer. Er sei zutiefst bestürzt.

Hass gegen Menschen ist unentschuldbar. Dieser Hass muss endlich aufhören.

Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen von Dr. Kellermayr. 2/2 — Johannes Rauch (@johannes_rauch) July 29, 2022

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)