Behörden-Skandal nach Vergewaltigung

Der Fall, der Polizei und Justiz blamiert, wird jetzt sogar ein Fall fürs Parlament.

Wie berichtet, soll ein 19-jähriger Syrer eine leicht alkoholisierte 15-jährige Ukrainerin (die mit Mutter und Geschwistern vor dem Krieg zu uns geflüchtet ist) zu einer schwer einsehbaren Bahnböschung gezerrt und sie dort vergewaltigt, gewürgt und verletzt haben. Sie vertraute sich am nächsten Tag ihrem Bruder an. Anzeige wurde erstattet, das Opfer medizinisch untersucht, aber der mutmaßliche Täter trotz Fluchtgefahr nicht in U-Haft genommen.

Der Grund ist pures Behördenversagen: Die Polizei schaffte es nicht, nach der mündlichen Mitteilung an die Justiz auch einen schriftlichen Ermittlungsbericht rechtzeitig nachzureichen. Und die Staatsanwaltschaft versteift sich stur darauf, über eine U-Haft erst zu entscheiden, wenn etwas Schriftliches vorliegt. Verletzungen an Hals und Gliedmaßen des Mädchens allein reichen offenbar nicht aus, um den Verdächtigen festzusetzen.

Skandalös auch: Die Zuständigen schafften es nicht einmal, ein Annäherungsund Betretungsverbot für den Syrer zu erwirken, der jetzt, statt hinter Gitter zu wandern, in ein anderes, 50 Kilometer entferntes Asylquartier verlegt wird. Man kann gespannt sein, wann er bei Nacht und Nebel und unter neuem Namen im Ausland untertaucht

So viele falsche Signale, die gesendet werden, sorgen für enorme Aufregung. Die FPÖ kündigt an, mehrere parlamentarische Anfragen zu dem Fall zu stellen.

Land drängt auf Entscheidung

Das Land Oberösterreich erwartet nun eine rasche Neubewertung. "Unsere Haltung in Oberösterreich ist klar: Asylwerber, die Straftaten begehen, haben ihr Gastrecht verwirkt und müssen umgehend abgeschoben werden", so Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einer Aussendung.