Bergsteiger bricht vor den Augen seines Kletterpartners zusammen – tot

Zufällig vorbeikommendes Bergrettungsmitglied leistete Erste Hilfe.

Gosau. Ein 54-Jähriger ist am Samstagvormittag bei einer Bergtour im Bereich des Gosaukammes in Gosau (Bezirk Gmunden) vor den Augen seines Kletterpartners leblos zusammengebrochen. Ein zufällig vorbeikommender Bergrettungsmann leistete noch Erste Hilfe, trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Mann noch an Ort und Stelle. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Bergsteiger war mit einem Arbeitskollegen unterwegs

Der Bergsteiger war gemeinsam mit einem Arbeitskollegen unterwegs. Gemeinsam stiegen die beiden über den Normalweg von der Talstation der Gosaukammbahn in Richtung Gablonzer Hütte auf. Bei der sogenannten Krautgartenalm sackte der 54-Jährige plötzlich zusammen. Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche.