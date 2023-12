Beschwipste Schwestern mit Kindern am Steuer - Unfall

Oh du fröhliche - hat sich für diese beiden Zwillingschwestern aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fürs Erste erledigt. Bei einem gemeinsamen Umtrunk hatte jede von ihnen eine Flasche Sekt gebechert. Auf dem Heimweg kam es prompt zum Unfall - mit den Kindern in den Autos.

OÖ. Hier die Ereignisse in Reihenfolge: Die Schwestern (40) aus dem Mühlviertel hatten bei einer der beiden zu Hause im Laufe des Donnerstagnachmittags und Abends jede eine Flasche Sekt geleert. Um 21.20 brach dann eine von ihnen mit dem erst sechs Monate alten Sohn zur Heimfahrt auf, die prompt in einem "Ausritt" von der Straße in einem Feld endete.

Zum Glück waren die beiden nicht verletzt, aber weil sie mit dem Fahrzeug nicht zurück auf die Straße konnte, rief die stark alkoholisierte Frau wen an? Ihre allerliebste allernächste Verwandte - die ebenfalls knapp über 1,5 Promille getankt hatte. Obwohl die Schwester vom gemeinsamen Umtrunk schwer benebelt war, zögerte sie keinen Moment, um der anderen zu Hilfe zu eilen. Hektisch schnappte sie ihre beiden Kinder (6 und 10), packte sie ins Auto und fuhr zu der angegebenen Unfallstelle bei Ottensheim.

Dort machten sich die Sekt-Sisters gerade ein Bild der Lage, als zufällig eine Polizeistreife vorbeikam und auf den Unfall aufmerksam wurde - und recht rasch auch die Alkoholisierung der beiden Lenkerinnen bemerkte. Den Zwillingen wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen, das Jugendamt wird wohl auch informiert.