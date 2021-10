Betrunkener Fahrer landete mit brennendem Auto im Pool

Im Bezirk Steyr-Land ist ein betrunkener, führerscheinloser Autofahrer mit einem Auto in einem Pool gelandet. Das Schwimmbecken und der PKW sind völlig zerstört - warum das Auto zu brennen begonnen hatte, ist noch unklar.

Ein 22-jähriger Alkolenker ohne Führerschein ist am Samstag mit seinem Auto nach mehreren riskanten Fahrmanövern in einem Pool in Garsten (Bezirk Steyr-Land) gelandet. Danach flüchtete er zu Fuß in einen Wald, berichtete die Polizei.

© FF Schwaming ×

Gegen 17 Uhr gingen bei der Polizei Meldungen über einen offenbar betrunkenen Lenker ein, der auf der Voralpen Straße (B122) bei Steyr unterwegs sei. Der Mann war demnach viel zu schnell und produzierte einige gefährliche Situationen, etwa als er mit seinem Wagen einfach wendete. Nach kurzer Fahndung fand die Exekutive das gesuchte Fahrzeug: Es lag brennend in einem Pool, der nur wenig größer war als das völlig demolierte Auto. Der Lenker war verschwunden.

© FF Schwaming ×

Er war zu Fuß in ein naheliegendes Waldstück geflüchtet, wo er von Polizisten gestellt wurde. Der verletzte 22-Jährige wurde ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Einen Alkotest verweigerte er. Der Pool muss von einem Spezialunternehmen gereinigt werden.