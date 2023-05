Biker starb vor Augen seines Bruders

Der ältere Bruder des Verstorbenen leistete Erste Hilfe – leider vergeblich.

Oberösterreich. Die Brüder waren Samstag am frühen Nachmittag mit ihren Motorrädern auf der B154, der Mondseestraße, unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam es zum Drama: Der jüngere der beiden (kam mit dem Bike auf den rechten Fahrbahnrand, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Sofort eilten der geschockte älter Bruder sowie weitere Zeugen zur Unfallstelle und alarmierten die Rettung – die rasch vor Ort in Scharfling, am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) war, allerdings waren die Verletzungen des Mannes zu schwer. Der 53-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck verstarb noch an der Unfallstelle.