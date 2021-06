Bim in Linz entgleist: Eine Verletzte

Nach Information des Radiosenders Ö3 ist in Linz an einer Kreuzung bei der Autobahnabfahrt A7 eine Straßenbahn entgleist. Ein LKW-Lenker hatte die Bim übersehen.

Laut den Ö3-Nachrichten kam es um ca. 16 Uhr in der Landeshauptstadt von Oberösterreich zu einem schweren Unfall. In der Nähe der Abfahrt der Mühlkreisautobahn in Richtung Linz engleiste eine Bim. Ein LKW-Lenker hatte die Straßenbahn übersehen und es kam zu einem Crash.

Es soll eine Verletzte geben. Einsatzkräfte waren vor Ort um die Beteiligten zu versorgen. Wie es den Betroffenen derzeit geht ist nicht bekannt. Der Unfall verursachte einen gewaltigen Rückstau. Auf den betroffenen Linien wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der Unfallverursacher dürfte beim Links-Abbiegen an der Autobahn-Abfahrt die Straßenbahn übersehen haben.