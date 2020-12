Bisher 270.000 Menschen bei Massentests in Oberösterreich

Von 1,2 Millionen infrage kommenden Personen nahmen bisher gerade einmal rund ein Viertel das Gratis-Testangebot wahr.

Seit Beginn der Massentests in Oberösterreich haben sich mit Stand Sonntagnachmittag insgesamt 272.700 von 1,2 Millionen infrage kommenden Personen testen lassen. Bisher wurden 1.026 positive Ergebnisse bei dem Screening entdeckt. Das entspricht einer Rate von 0,38 Prozent.



Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben noch bis Montag die Möglichkeit, sich im Zuge der Massentest auf Covid-19 testen zu lassen. Danach soll es weiter ein freiwilliges und kostenloses Testangebot für die Weihnachtsfeiertage geben, wie das Land am Sonntagnachmittag ankündigte.

658 Neuinfektionen in Oberösterreich am Sonntag

Am Sonntag wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 658 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt gab es in Oberösterreich mit Stand Sonntagmittag 4.815 Infizierte. 641 Corona-Patienten befanden sich in den Spitälern auf der Normalstationen,121 mussten intensivmedizinisch behandelt werden.



Seit Samstag starben zehn Personen an Covid-19, zudem wurden dem Krisenstab noch fünf weiter zurückliegende Todesfälle nachgemeldet. Die Anzahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie betrug 926.