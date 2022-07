Blitzschlag verursachte Großbrand auf Bauernhof im Bezirk Eferding

Aus dem brennenden Vierkanthof im Bezirk Eferding wurden 100 Tiere gerettet. Der Altbauer wurde ins Spital eingeliefert.

Ein Blitzschlag hat in der Nacht auf Dienstag in Stroheim (Bezirk Eferding) einen Großbrand auf einem Bauernhof ausgelöst. 17 Feuerwehren aus den umliegenden Orten waren mit 250 Helferinnen und Helfern im Einsatz. Der 60-jährige Altbauer hat sich beim Löschen überanstrengt und wurde ins Spital eingeliefert. Der Rest der Familie, darunter zwei Kinder, blieb unverletzt. Rund 100 Tiere wurden in Sicherheit gebracht. Der Vierkanter wurde laut Polizei völlig zerstört.

Gegen 1.00 Uhr brach das Feuer am Heuboden aus. Der 33-jährige Hausbesitzer und sein 60-jähriger Vater versuchten noch mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen anzukommen, was ihnen aber nicht gelang. Daher stoppten sie ihre Bemühungen und brachten bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Kühe aus dem Stall in Sicherheit. Die Frauen der beiden Männer brachten sich mit den ein und vier Jahre alten Kindern des Landwirtspaares selbst in Sicherheit.

Dem Altbauer übernahm sich bei den Löscharbeiten. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Wels eingeliefert. Sein Sohn half der Feuerwehr weiter bei der Brandbekämpfung. Das Anwesen brannte allerdings völlig nieder. Der Sachschaden war vorerst nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein.