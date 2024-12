BMW-Bobbycars in der neuen BMW-Krabbelstube

Neben einem klassischen BMW in Mini-Format gibt es auch einen Mini Cooper für die Krabbelstuben-Kinder.

Am Werksgelände des BMW Group Werk Steyr rollen nicht nur Elektroantriebe vom Band, sondern auch Kleinkinder mit Bobbycars über die Flure: Als einer der ersten Industriebetriebe in Oberösterreich errichtete das Werk eine Betreuungseinrichtung für Kinder im Alter zwischen 12 Monaten und drei Jahren am Werksgelände. Die Krabbelgruppe wurde von LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) gemeinsam mit Werksleiter Klaus von Moltke feierlich eröffnet. In zwei Gruppen kümmern sich zwei Elementarpädagogen und zwei Assistenzkräfte um die Kinder. Eine der größten Herausforderungen war es, ein passendes Gebäude am Werksgelände inklusive einem Garten zu finden. Bei BMW wurde auch die Ferienbetreuung 2024 mit 185 Kindern gut angenommen.