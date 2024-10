Bombendrohung in Linz gegen Schule

Erneut hat es in Linz am Freitag eine Bombendrohung gegeben. Diesmal war sie gegen die Otto-Glöckel-Schule gerichtet.

Um 13.15 Uhr war ein Droh-Mail bei der Polizei eingegangen, worauf ein Großeinsatz der Exekutive erfolgte, teilte die Polizei mit. Am frühen Nachmittag wurde wieder Entwarnung gegeben.

Erst am Dienstag hatte eine Bombendrohung am Linzer Hauptbahnhof für eine zweistündige Sperre des Verkehrsknotenpunktes gesorgt. Ob die neue Drohung in Zusammenhang mit jener Serie gegen die Bahnhöfe steht, war vorerst unklar.