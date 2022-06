Bub (9) überrollte eigene Mutter mit Traktor

Eine 45-Jährige ist am Freitag im Bezirk Freistadt teilweise von einem Traktor überrollt worden, an dessen Steuer ihr neunjähriger Sohn saß.

Die Frau war ansprechbar, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen, berichtete die Polizei am Abend.

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr der Neunjährige den Traktor rückwärts aus der Garage, seine Mutter stand neben der Kabine und gab ihm Anweisungen. Offenbar machte die Zugmaschine nach dem Anstarten einen "Hüpfer" nach vorne, schilderte die Polizei den Unfallhergang. Dabei geriet die Frau teilweise unter den linken Hinterreifen.

Sie erlitt nach ersten Einschätzungen Verletzungen an der Hüfte, am rechten Oberschenkel und am Fuß sowie Abschürfungen am Rücken. Wie schwer ihre Verletzungen sind, war aber nicht bekannt, auch die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.