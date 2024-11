Bürgermeisterkandidat Raml: "Linz soll Heimat bleiben"

Michael Raml kündigte seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt an. Nach dem Rücktritt von Klaus Luger stellt er nun seine Vision für Linz vor – mit einem Plan für mehr Sicherheit, ein besseres Miteinander und eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Michael Raml, langjähriger politischer Akteur in Linz, verkündete seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt der Stahlstadt nun offiziell. Bereits im April dieses Jahres hatte er seine Ambitionen für 2027 geäußert, doch mit dem überraschenden Rücktritt von Klaus Luger tritt Raml nun früher an. Der gebürtige Linzer setzt auf eine zukunftsorientierte, freiheitliche Politik, die sich an den Bedürfnissen der Bürger orientiert.

„Linz soll den Linzern ein sicheres Zuhause und eine stabile Zukunft bieten“, erklärt Raml. In seinem umfassenden „Plan für Linz“ betont er Themen wie Sicherheit, leistbares Wohnen, bessere Integration und die Förderung von Familien. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Sicherstellung eines gerechten Sozialsystems und der Schaffung eines gesunden, zukunftsfähigen Arbeitsmarktes. Als Bürgermeister will Raml eine Stadt entwickeln, die ihren Bürgern mit Vernunft, Tradition und Herz ein Zuhause bietet. Der Plan umfasst konkrete Maßnahmen und eine klare Vision für die nächsten zehn Jahre.