Kika/Leiner stellt Insolvenzantrag: 1.400 Mitarbeiter betroffen

Ob es weitergeht, ist vorerst offen. Die Zukunft des Konzerns ist mehr als unklar.

Nun entscheidet Insolvenzverwalter über Zukunft der Möbelkette - Management: Haben "alles Menschenmögliche unternommen, um den Fortbestand des Unternehmens zu. ermöglichen

Die Möbelkette Kika/Leiner hat nach der Pleite im Juni 2023 nun unter neuer Eigentümerschaft erneut Insolvenz angemeldet. "Das eigene Insolvenzverfahren, die Signa-Pleite, die anhaltende Rezession und die Kostensteigerungen seit der Übernahme" seien die Gründe für das Scheitern der Sanierung, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Nun sei der Insolvenzverwalter am Wort, er treffe die Entscheidungen, ob und wie es weitergehe, erklärte die Möbelkette.

"Alles Menschenmögliche unternommen"

Das Kika/Leiner-Management habe "alles Menschenmögliche unternommen, um den Fortbestand des Unternehmens zu ermöglichen". Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sei "die Sanierung des schwer angeschlagenen Möbelhauses leider nicht möglich". Kika/Leiner hat die Zahl der Beschäftigten im Laufe des Jahres bereits von 1.900 auf 1.400 reduziert.