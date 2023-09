Chillen am Donau-Beach mit Blau-Weiß-Linz

Vor dem Heimspiel am Samstag wird gefeiert: Die Fans von Blau-Weiß-Linz treffen sich zum gemütlichen Beisammensein am Donaustrand gegenüber des Donauparkstadions.

Linz. Die Partie gegen Altach am Samstag um 17 Uhr soll der nächste Sieg für Blau-Weiß-Linz in der Bundesliga werden. Davor kommen allerdings die Fans schon zu einer Beachparty am Naturstrand in unmittelbarer Nähe zum Donauparkstadion zusammen, um sich auf das Match einzustimmen. Los geht es um 13 Uhr. Zum Stadion am anderen Donauufer wird um 15 Uhr los marschiert. Alle, die aufblasbare Schwimmartikel wie Flamingos oder Luftmatratzen zum Chillen benötigen, müssen diese bitte selbst mitbringen, heißt es vom Verein, der sich auf eine ausgelassene Sommerstimmung Mitte September an der Donau freut - und auf viel Unterstützung der Fans im Stadion.