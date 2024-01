Chippendales heizen heuer wieder Linz ein

Die Chippendales lassen Frauenherzen höher schlagen und bieten eine außergewöhnliche Show.

Linz. Es wird das heißeste Date des Jahres: Die Chippendales kommen mit ihrer "Welcome to the Chippendales"-Tour nach Österreich und machen am 10. Oktober auch Halt in Linz. Das neue Programm der Chippendales verspricht eine Show voller Überraschungen. Das Ensemble aus zehn bis zwölf Männern präsentiert ihre Waschbrett-Bodies bei einer sexy Live-Performance, bei der viele Frauenherzen höher schlagen. Die Männer werden den Puls der Ladies nach oben treiben und sie mit ihrer einmaligen Show zum Kreischen bringen. Tickets für die Show, die viele Tanzeinlagen zu Hits verspricht, sind ab sofort ab Euro erhältlich. Weitere Infos zur Show und Tickets unter kdschroeder.at