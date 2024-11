Defekter Gastherme: Sechsköpfige Familie im Spital

Vier Kinder und zwei Erwachsene fühlten sich schon seit Tage unwohl

Eine sechsköpfige Familie, darunter vier Kinder, sind am Freitagabend in Linz mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins Spital eingeliefert worden. Bereits seit Tagen hatten sie sich unwohl gefühlt und unter Kopfweh und Erbrechen gelitten. Bei Eintreffen des Ärztenotdienstes schlug der an der Einsatztasche angebrachte CO-Melder hörbar Alarm. In dem Mehrparteienhaus war nach einer Überprüfung nur die eine Wohnung der Familie betroffen, berichtete die Polizei.

Der Mediziner-Notdienst öffnete sofort alle Fenster und Türen und alarmierten die Berufsfeuerwehr. Die Eltern und ihre drei Töchter im Alter zwischen vier und zehn Jahren sowie der männliche Säugling, kamen nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum. Die Feuerwehr führte in der Zwischenzeit Messungen in den anderen Wohnungen der Anlage durch. Mehrere Türen mussten von den Einsatzkräften geöffnet werden, da Mieter nicht daheim waren. Wie sich herausstellte, war nur das Zuhause der türkischen Familie betroffen. Eine nochmalige Messung in den späten Abendstunden ergab wieder hohe Messwerte, daraufhin wurde die Gastherme in der betroffenen Wohnung abgestellt.